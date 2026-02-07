Habertürk
        Darron Lee cinayet şüphesiyle gözaltına alındı!

        Amerikan Futbolu Ligi (NFL) eski oyuncusu Darron Lee "kız arkadaşını öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:05
        ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan ve delilleri karartmakla suçlanan 31 yaşındaki Lee'nin 11 Şubat'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

        Hamilton Bölgesi Şerif Ofisi'nin açıklamasında "Ön bulgular, kurbanın ölümünün bir cinayet sonucu olduğunu göstermektedir." denildi.

        New York Jets tarafından 2016 yılında ilk turda seçilen Lee, NFL'deki son maçına 2020'de Buffalo Bills formasıyla çıktı. Lee'nin Jets ile yaptığı 4 yıllık sözleşme, disiplinsizlik ve düşük performans gerekçesiyle 2019 yılında feshedildi.

        Super Bowl'u 2020 yılında kazanan Kansas City Chiefs kadrosunda yer alsa da maçta forma giymeyen Lee, 2023 yılında darp ve aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

