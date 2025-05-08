Babası ve/veya annesi vefat etmiş, ekonomik koşulları sınırlı ancak öğrenim hayatında üstün başarı gösteren öğrenciler için tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, bu yıl da 4. sınıf öğrencilerine yönelik giriş sınavını gerçekleştirecek. Türkiye genelinde 42 ilde düzenlenecek sınav için başvurular 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti, sınava katılacak öğrenciler ile velilerinin ulaşım giderlerini de karşılayarak süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru detayları ve sınav merkezlerine dair tüm bilgiler...