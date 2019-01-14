Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.



21’İNCİ YÜZYILIN BECERİLERİNE SAHİP OLARAK YETİŞİYORLAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka’nın, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşıladığını ifade ederken “Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan mezun olan öğrenciler, İngilizce bilen, teknolojiye hakim, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan her anlamda donanımlı gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, 21’inci yüzyılın becerilerine sahip olacak şekilde eğitim gören öğrencilerine sadece ortaokul ve lisede kucak açmıyor; aynı zamanda başarılı mezunlarını üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor” dedi.

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KATILABİLECEK

Türkiye genelinde 10 binden fazla öğrencinin Darüşşafaka’nın 2019 sınavına katılma kriterlerini yerine getirdiğini ifade eden Ebru Arpacı şöyle devam etti: “Ülkemizin aydınlık geleceğinin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz çocuklarımızın akılcı, kaliteli ve eşitlikçi bir eğitime ulaşabilmesi Darüşşafaka olarak en büyük önceliğimiz. Bu fırsatı tüm çocuklarımıza sunabilmek; onların sınav noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak adına da geçtiğimiz yıl 21 olan sınav merkezi sayısını bu yıl 24’e çıkardık. Yakın gelecekte bu sayıyı çok daha üst seviyelere çıkaracağız.”

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN KOŞULLAR

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir)

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

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