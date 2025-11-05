Habertürk
        David Beckham 'Sir' olunca Victoria Beckham'a da yeni ünvan hakkı doğdu

        David Beckham 'Sir' olunca Victoria Beckham'a da yeni ünvan hakkı doğdu

        David Beckham'ın aldığı şövalyelik ünvanı nedeniyle artık 'Sir' olarak anılması, eşi Victoria Beckham'a da yeni bir ünvan hakkı getirdi

        Giriş: 05.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:18
        Yeni ünvan hakkı doğdu
        Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 'Sir' ünvanını almasının ardından yeni bir ünvana kavuştu. 50 yaşındaki emekli futbolcu, dün Windsor Kalesi'nde Kral Charles tarafından, spora ve hayır işlerine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı şövalyelik ünvanıyla onurlandırıldı.

        Eşi 'Sir David Beckham' olarak anılmaya başlanırken, eski Spice Girls üyesi ve moda tasarımcısı Victoria Beckham artık kendisine 'Lady' olarak anılabilecek. Kraliyet geleneğine göre, 'Sir' ünvanıyla şövalye ilan edilen bir kişinin eşine de 'Lady' diye hitap ediliyor.

        İngiliz Mirror Gazetesi'ne göre, ünvanı kullanmak isteğe bağlı olsa da Victoria Beckham bu onurlandırmayı kabul etti. Victoria Beckham, dünkü şövalyelik töreninin ardından henüz sosyal medya sayfalarında yeni ünvanına yer vermedi.

        Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın şövalyelik ünvanı almasının ardından ona övgüler yağdırırken, dört çocuğunun babasıyla hiç bu kadar gurur duymadığını belirtti. Şövalyelik töreninden kareleri sosyal medyada paylaşan Victoria Beckham, "David, 28 yıl önce seninle tanıştığım andan itibaren ülkeni temsil etmekten her zaman gurur duydun. İster sahada ister saha dışında olsun, kimse İngiltere'yi bu kadar sevmez veya kraliyet ailemize bu kadar saygı duymaz. Bu yüzden bugün Kral tarafından onurlandırıldığını görmek sonsuza dek hatırlayacağım bir şey" dedi.

        Ünlü tasarımcı ayrıca, "Çok şey başardın ve yine de yaklaşık 30 yıl önce tanıştığım aynı nazik, mütevazı, çalışkan adamsın. Aynı zamanda harika bir koca ve babasın" mesajını paylaştı.

        Victoria Beckham, eşine yönelik sözlerini, "Bugün hissettiğimden daha fazla gurur duymamıştım Sir David Beckham. Hepimiz seni çok seviyoruz" diye bitirdi.

        Şövalyelik törenine David Beckham'ın anne ve babası da katıldı
