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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez, ligdeki 3. golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez, ligdeki 3. golünü attı

        Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Bodrum FK maçında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:27
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        Davinson Sanchez, ligdeki 3. golünü attı!
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        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez attı.

        Müsabakanın 81. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

        28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. Kolombiyalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1’e golü bulunuyor.

        Karşılaşmaya 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.

        Öte yandan Galatasaray’ın attığı ilk golden önce Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz arasında kısa süre tartışma yaşandı. Golün ardından iki futbolcu tartışmayı tatlıya bağladı ve golün sevincini sarılarak yaşadı.

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