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        "Dayak yemedim, botoks mağduruyum"

        Kahramanmaraş'ta bir kadın yaptırdığı botoks sonrası yüzü şişerek hastanelik oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:20
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        "Dayak değil, botoks"
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        Kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı. Enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda yüzü şişmeye başlayan kadın tanınmaz hale geldi. Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.

        "DAYAK YEMEDİM, BOTOKS MAĞDURUYUM"

        Botoks mağduru Sibel Çınar çektiği video ile yaptığı açıklamada:

        "Arkadaşlar, çok merak etmişsiniz evet iyi değilim çok kötüyüm. Sebebi ise dayak falan yemedim öyle saçma sapan şeyler yazmışsınız. Maalesef botoks işleminden dolayı bu hale geldim gördüğünüz gibi. Dün geceden beri hastanedeyim sadece merak ettiğiniz için iyi olduğumu bilin istedim ama bu şişlikler inmezse çok da iyi olmayacağım.

        Yüzüm komple şiş, buralarda ödemler oluştu böyle nohuttan büyük bezeler oluştu, gözlerim de böyle kapandı, alnım zaten haşat. Kısaca şöyle arkadaşlar, botokstan oldu yani. Siz de bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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