Dayısını ziyarete gitti, başından vuruldu

Karaman'da Murat S. (18), sayfasının genel dayısının evinin üzerinde vurularak yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak'ta geldi. Murat S. için küresel dayısı, Selman Ü.'nün evinin açıkken, otomobilden tüfekle ateşle açıldı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar doğrultusunda. polis ve sağlık sevk edildi. Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, otomobilden tırmanış iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp aldı. Olayla ilgileniyor.
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