Irak ve Suriye'deki operasyonlarla büyük kan kaybına uğrayan terör örgütü DEAŞ, yeni üye toplamak için yine sosyal medyadan faydalanıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre örgüt üyeleri, propaganda videolarını popüler video paylaşım sitesi TikTok üzerinden gençlere ulaştırmaya çalışıyor.

Örgütün bir dönem Youtube üzerinden yaptığı gibi, infaz videolarını da TikTok'a yükleme başladığı belirlendi. Videoların 175 ile bin arasında takipçisi olan farklı hesaplardan paylaşıldığı ifade edildi.

Haberde, TikTok yöneticilerinin, DEAŞ'a ait olduğu belirlenen videoları uygulamadan sildiği belirtildi.

TİKTOK NEDİR?

Dünya genelinde yarım milyarı aşkın kullanıcısı bulunan TikTok, en popüler uygulamalar arasında ilk sıralarda geliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden takipçileriyle 15 saniyelik video görüntüleri paylaşıyor.

Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından geliştirilen uygulamanın en popüler olduğu ilk üç ülke sırasıyla Hindistan, ABD ve Türkiye.