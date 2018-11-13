Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün güneyindeki iki köyden kaçırdığı biri güvenlik mensubu iki kişiyi infaz etti. AA'nın haberine göre; Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, ''Terör örgütü DEAŞ militanları, Selmani köyünden kaçırdıkları bir sivili infaz etti.'' ifadesini kullandı. Afrasyav, Kerkük'ün güneyinde teröristlerce kaçırıldıktan sonra infaz edilen vatandaşın güvenlik güçlerine istihbarat sağladığını belirtti.

Diğer olayda ise bir güvenlik mensubunun infaz edildiğini belirten Afrasyav, ''Riyad kasabasının Sabah köyüne giren DEAŞ'a ait başka bir grup, kaçırdıkları Haşdi Aşairi gücüne mensup bir kişiyi öldürdü. Köye polis üniformasıyla giren militanlar, güvenlik gücü mensubunu kaçırdıkları Hamrin bölgesinde kurşuna dizerek infaz ettiler.'' dedi.



Geçen Aralık ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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