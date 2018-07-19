Eylem hazırlığındayken yakalandılar

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle ilişkili bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 4 Temmuz 2018 günü düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü militanları U.B., B.S., A.D., I.T. ve S.K. gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR



Gözaltına alınan DEAŞ'lı militanların, İstanbul'da sansasyonel kanlı bir eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Soruşturmada S.K. adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan kadının DEAŞ terör örgütünün sözde askeri kanat yöneticisi olan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi S.D. olduğu belirlendi. S.D.'nin, Batıraşvili'den 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

NİNOVA BÖLGESİNDE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI



DEAŞ terör örgütü, Tarkan Batıraşvili'nin Irak Ninova bölgesinde öldüğünü açıklamıştı. Polisteki sorguları tamamlanan B.S., U.B., I.T. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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