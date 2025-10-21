Habertürk
        DEAŞ'ın haraç şebekesine darbe: 19 gözaltı | SON DAKİKA HABER

        DEAŞ'ın haraç şebekesine darbe: 19 gözaltı

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin esnaf ve iş insanlarından haraç toplayıp, örgüt fikrine uymayan kişilere silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:02
        DEAŞ'ın haraç şebekesine darbe: 19 gözaltı
        Adana'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın "Haraç alma" ve "Cezalandırma" adlı iki farklı grubunda faaliyet gösteren 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

        10 AY TAKİP EDİLDİ, 25 ADRESE BASKIN

        İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler ifade ve teşhis yöntemleriyle deşifre edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 25 adrese özel harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı şafak baskınları yapıldı.

        RUHSATSIZ TABANCA VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda 19 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi.

        "ÖRGÜT ADINA CEZA KESTİK"

        Terör polisinin yaptığı çalışmada örgütün "Haraç alma" grubundaki şüpheliler, "örgüt adına ceza kestik" diyerek iş insanları ve esnaftan haraç topladığı belirlendi.

        SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER

        Şüphelilerin, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerinde faaliyet gösteren esnafı korkutmak için iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri de ortaya çıkarıldı.

        "FİKİRLERİNE UYMAYANLARI CEZALANDIRMIŞLAR"

        Örgütün "Cezalandırma" grubunda yer alan şüphelilerin ise, DEAŞ'ın düşüncesine uymayanları hedef alarak silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyette gözaltında olan 19 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        #DEAŞ operasyon
        #Son dakika haberler
