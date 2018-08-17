Defensa y Justicia - Atletico Tucuman rakamlar

Defensa y Justicia ve Atletico Tucuman, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:15. Defensa y Justicia 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Atletico Tucuman 1 puanda ve 7. sırada. Defensa y Justicia son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Tucuman, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Defensa y Justicia kazanır 1.65, berabere biter 2.90, Atletico Tucuman kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Defensa y Justicia son haftadaki Gimnasia La Plata müsabasında 1-0 kazandı.

Atletico Tucuman ise Patronato maçında 1-1 berabere kaldı.

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