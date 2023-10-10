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        Haberler Gündem Kozan'da lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü - Güncel haberler

        Kozan'da lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:10
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        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında, Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi.

        KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI

        Durmuş Karaca (60) yönetimindeki kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Kamyonet, sürücü Karaca'nın kontrolünden çıktı.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        5 metrelik şarampolden aşağı düşen ve ağaca çarpıp duran kamyonetin sürücüsü Durmuş Karaca ile yanında yolcu Mustafa Öztürk ile kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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