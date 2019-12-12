Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

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Konya'nın Yunak ilçesinde define bahanesiyle bir kişiyi gasp edip, eve hapseden 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, gasp olayı önceki gün Konya'nın Yunak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 23 yaşındaki A.Ç. daha önceden tanıdığı 28 yaşındaki Ali Fuat Acar'ı define bulduğu bahanesiyle görüşmeye çağırdı. Ardından A.Ç., yanındaki arkadaşı 18 yaşındaki O.B. ile geldiği araca Acar'ı da alıp, bir süre gezdi.

O.B. daha sonra Ali Fuat Acar'ın başına silah dayadı. A.Ç.'de ellerini plastik kelepçe ile bağladığı Acar'ın cebinde bulunan 500 lira ile cep telefonunu gasp etti. İkilinin bir halıya sarıp bagaja koyduğu Acar müstakil bir eve götürüldü. Elleri ve gözleri bağlanan Acar, iki şahsın uyuduğu sırada elindeki plastik kelepçelerden kurtulmayı başarıp, Yunak Polis Merkezi'ne giderek olayı anlattı.

Acar'ın şikâyeti üzerine harekete geçen Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, O.B. ile A.Ç.'yi kısa sürede kaldıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalandıkları evde yapılan aramalarda ise plastik kelepçe, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.