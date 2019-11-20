Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas Dura Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 2 kişiyi 25 metre derinlikte kazdıkları alanda suçüstü yakaladı.
Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına Karşı Suç' olaylarına yönelik istihbari çalışma kapsamında Manyas Dura Mahallesi'nde arazide 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheliler A.Y. ve F.K.'yı 25 metre derinlikte define ararken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 3 kürek, 1 kazma, 10 metre ip, 2 plastik kova, 1 çift eldiven ve 19 arama detektörü ele geçirildi. A.Y. ve F.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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