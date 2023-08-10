Kırklareli'nde altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü
Kırklareli'de define arayan bir grup ormanlık alanda kazdıkları 13 metre derinlikteki kuyuda kabusu yaşadı. Kuyuda zehirli gazdan etkilenen 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipleri yoğun gaza karşı da önlem alarak ölçümler yaptı. Öte yandan definecilerin kamufle olmak için tatilci gibi davrandıkları öğrenildi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
13 METRELİK KUYUDA CAN VERDİ
Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
AFAD EKİPLERİ GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI
AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALDI
Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.