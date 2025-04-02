Definecilerin tahribatına uğrayan tarihi kilise için restorasyon talebi

Melikgazi ilçesinin türkülere konu olan Gesi Mahallesi’nde bulunan Gesi Surp Stepanos Kilisesi, 17'nci yüzyılda inşa edildi.

Mübadele döneminde mahallede yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle tarihi kilise, definecilerin hedefi haline geldi.

Kilisenin odalarına defineciler tarafından çukurlar açıldı. Kilisenin duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazılıp, zarar verildi. Tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, kilise hakkında bilgi vererek, "Önünde bulunduğumuz yapı, 17'nci yüzyılda inşa edilmiş olup, yöre taşlarından yapılmıştır. 1915 yılına kadar, bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar tarafından ibadethane olarak kullanılıyordu. Muhteşem bir çan kulesi vardı. Bu kule yıkılıp, kubbesi açılarak kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu.

"SPREY BOYALARLA YAZILAR YAZILMIŞ"

Tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini ifade eden Yağcı, "Korunması gereken tarihi bir değerimizdir. Yakın tarihe kadar şahıs tarafından kullanılıyordu. Vatandaşlar buradan göçtükten sonra defineciler tarafından tahrip edildi. İçine de bayağı bir zarar verildi. Son yıllarda yakınında bulunan komşular tarafından koruma altına alındı.