İHA

Kastamonu’nun Pınarbaşı sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın dördüncü büyük mağarası olarak kabul edilen Ilgarini Mağarası'nda Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların yanı sıra mağaranın girişinde bulunan köy yıkıntısının da Genç Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıl keşfedilen Ilgarini’de definecilerin dinamitlerle yaptıkları tahribat sonrasında insan kemikleri ortaya çıktı.

Mağarada arkeolojik kalıntılarla mezar kalıntılarının olduğunu söyleyen Mağara Araştırma Derneği üyesi aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğrencisi Murat Gezer, “İki yıldır mağaracılık yapıyorum, 7 yıldır da dağcılık yapıyorum. Mağaraya hem fotoğraf çekmek için geldik, hem de burayı arkadaşımıza göstermek ve keşfetmek için geldik. Ilgarini Mağarası büyük bir mağara, 200 metre civarında bir derinliği var. Alt taraflarında çok güzel jeolojik oluşumlar bulunuyor, çamurdan yapılmış travertenler diyebilirim. Ilgarini Mağarası'nda ayrıca arkeolojik kalıntılarda bulunuyor, mezar kalıntıları da var” dedi.

"DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLMİŞ"

Ilgarini Mağarası'nda bulunan mezarlarla şapel, manastır gibi kalıntıların defineciler tarafından tahrip edildiğini belirten Gezer, “İri insanların belki de askerlerin mezarları olabilir, mezarlık yapılan yerler var. Kemikleri incelediğiniz zaman gerçekten uzun kemikler var, çamur ve taşlardan zikzaklı bir yol yapmışlar, şapel tarzı bir yerde bulunuyor. Mezarların üstleri açılmış, muhtemelen defineciler açmıştır. Kemikler görünüyor. Mezarlar tahrip edilmiş. Mağaraların çoğu tahrip ediliyor. İnsanların kolay ulaşabildiği mağaraların çoğu defineciler tarafından tahrip ediliyor. Genellikle mağaradan da bir şey bulanı hiç duymadık ama maalesef her yeri kazmışlar, zarar vermişler. Definecilere sesleniyorum, mağaralara girmelerine gerek yok” diye konuştu.

"İNSAN KEMİKLERİ AÇIKTA DURUYOR"

Ilgarini Mağarası'na gezdiklerini anlatan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Şahin, “Ilgarini Mağarası'nın 200 metre yatay, 250 metre de aşağıya doğru bir derinliği var. İki ana galerisi bulunuyor. İçeride şapelleri gördük, aşağıya doğru bir tarihi yoldan indik. Burasını tarihi bir merdiven olarak söyleyebilirim. Buradan çok etkilendik. İnsan kemikleri burada halen açıkta duruyor. Burada iki tane şapel veya bina şeklinde bir yapı vardı. Ilgarini Mağarası herkesin görmesi gereken bir yer. Kesinlikle çok bakir kalmış burası” şeklinde konuştu.

Ilgarini Mağarası'nın içerisinde çeşitli kalıntıların görülebildiğine işaret eden Şahin, "Tahminen buraların bir manastır olduğunu düşünüyoruz. Genç Bizans döneminde Anadolu’da Hıristiyanlığın yasak olduğu bir dönemde halk, bu tür mağaralarda ibadetlerini gerçekleştiriyordu. Bu manastırlardan bir tanesi de Ilgarini Mağarası'nda bulunuyor. Ama maalesef bu manastırın bir kısmı yok olmuş durumda, sadece kalıntıları kalmış. Şapelin ne yazık ki sadece kalıntıları kalmış. Burayı muhtemelen defineciler kazmış. Şapelin tahminen iki katlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Ilgarini Mağarası'nın defineciler tarafından talan edildiğini gördüklerini belirten İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Üyesi Serdar Karataş ise şöyle konuştu:

"Burada mezar kalıntıları var, Bizans veya Roma dönemine ait olabilir. Tabii ki kesinlikte hiç dokunmuyoruz biz, ne sarkıtlara ne de taşlara dokunmuyoruz. Dokunmadan ilerliyoruz. Umarım burası hayata geçer, çünkü definecilerinde burayı tahrip ettiğini görüyoruz ve çok üzüldük buna. Umarım bir an önce burası kültür turizmine açılır ve hak ettiği değeri bulur. Mağarada mezarlar var. Bunlar çıkarılmış ya da bir şekilde define arayıcıları tarafından yeryüzüne çıkartılmış. Umarım buralar korunur. Çünkü Türkiye’nin turizm açısından çok önem teşkil eden yerlerden bir tanesi burası. Bu eski tarihte yapılan taş yolundan yaklaşık 300-400 metre aşağıya doğru derine indik. Yol boyunca insan kemikleri ve mezarlıklar vardı, bir şekilde bu mezarlıklardaki cesetler dışarı çıkmıştı. Kemikler vardı, yapılar vardı yine muhteşem taş işçiliği olan, tam taşın işlenerek düz bir halde işlenerek yapılan yerler vardı.”

Öte yandan Ilgarini Mağarası'na rahat ulaşım amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayalara 9 bin 500 adet vida çakıldı. Ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıldı. 2.5 kilometrelik zorlu parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven ve 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi.

Dünyanın dördüncü büyük mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. M.Ö. 2000 yılına ait insan yaşantısına dair izlere rastlanılan mağarayı her yıl 2 binden turist ziyaret ediyor.