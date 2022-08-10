Defne Samyeli: Bu yıl 3 single çıkarmış olacağım

"KIZLARIMI ZORLAMIYORUM"

Kızları Deren ve Derin ile ilgili de açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir tanımı var; 'İlgi alanı' ve 'etki alanı' diye. Ben mesela ülkeme demokrasi getirmek adına bu benim ilgi alanıma girebilir ama etki alanımdaki yeri küçüktür. Ama benim kendi ailemdeki demokrasiyi yaşatabilirsem o zaman anlayabilirim. Eğitimleriyle ilgili çocuklarımı zorlamıyorum. İlgi alanlarını keşfedip o yolda yürümelerini istiyorum." demişti.