Defne Samyeli: Farah Zeynep Abdullah'ın bir bildiği vardır

"ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM"

Muhabirlerin, "Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkma isteğiniz var mı?" sorusuna da yanıt veren Samyeli, "Bana soruyorlar sürekli. 'Yok öyle bir isteğim' diyorum. Şu an düşünmüyorum, düşünürsem olur. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.