Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Deren Talu. Defne Samyeli'nin kızı olarak tanıdığımız Deren Talu kimdir? Magazin dünyasının en çok araştırılan isimlerinden Deren Talu kaç yaşında? Deren Talu ne iş yapıyor?

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, Kasım 1996 tarihinde ABD’de doğdu. Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisi Mimar Eren Talu'nun kızıdır.

24 yaşındaki Deren Talu Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta alan Deren Talu'nun manken olmayı istediği biliniyor. 1,78 boyundaki Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.