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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 28. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Deha 28. bölüm canlı izle ekranı! Deha'nın yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Deha 28. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde, Cesur'un Ceylan için kendini feda etmesi Devran'ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:47
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        Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu, senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Deha 28. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD…

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        DEHA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Cesur’un Ceylan için kendini feda etmesi Devran’ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur.

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        Cesur’u iyileştirmek için aile evine getirir.

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        Aynı anda İmre’nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirecekken Devran İmre konusunda son noktayı koyar.

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        Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar.

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        Karahan bir yandan yaptığının sonucu olarak İhsan’dan saklanırken Devran’ın karşısına çıkar.

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        Devran ise Gülce’ye verdiği söz yüzünden elini kirletmeden Karahan’dan kurtulmak zorundadır.

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        DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 28. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        DEHA 28. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEHA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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