'Deha'nın 18'inci bölümünde tansiyon bir saniye bile düşmedi

Ay Yapım imzalı, SHOW TV’de yayınlanan ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tansiyonun bir saniye düşmediği 18'inci bölümde Devran, Kuduz ile iş birliğinin sonucunda kaldığı zor durumdan kurtulurken İmre, Devran’ın ameliyat olmazsa beynindeki tümörden dolayı öleceğini öğrendi ve Devran ile yüzleşti. Finalde ise Devran ile İmre’nin beklediği kişi akıllarda soru işareti bıraktı.

‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,96 izlenme oranı (rating) 11,18 izlenme payı (share), AB’de; 3,93 izlenme oranı (rating) 10,35 izlenme payı (share), Total’de de 3,79 izlenme oranı (rating) 9,16 izlenme payı (share) elde etti.

REKLAM Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Dizinin yeni bölümünde Kuduz gözünü kırpmadan adamını öldürüp Devran’a cesetten kurtulma görevini verdi. Olayın büyük şokunu yaşayan Devran ne yapacağını bilemezken polisin siren seslerinin çok yakından gelmesiyle kendine geldi. Hızlıca depoyu temizleyen Devran, soğutucunun içine saklanarak oradan kurtulmayı başardı. Ama Devran düşürdüğü ilaç kutusuyla arkasında büyük bir iz bırakarak Faruk Müdür’ün araştırmasına girdi.

Devran Cesetten Kurtulup Altınları Alabildi Mi? Devran’ın ameliyat olmazsa 6 ay içinde öleceğini öğrenen İmre, Devran’ı karşısına alıp yüzleşti. Devran, gerçekleri başta saklamaya çalışsa da İmre’nin her detayı öğrendiğini anlayınca ona açıldı. İmre ise bu durumu kimseye söylememek koşuluyla bundan sonrasında her yere onunla geleceğini ve bu süreci beraber geçireceklerini söyledi. İmre’nin suç ortaklığını Devran da kabul etmek zorunda kaldı. REKLAM Devran ile İmre’nin Suç Ortaklığı; Cesur’un Kuduz’a adamını ihbar ettiğini öğrenen Devran soluğu Cesur’un yeni mekanında aldı. Cesur’la bir kez daha yüzleşen Devran, kendisine göz dağı verirken onun kurallarıyla oynamaya yeni başladığını ve kendisine bir sürpriz hazırladığını söyledi.