'Deha'nın, 21'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
İşte 'Deha'nın 21. Bölüm Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda İskender, Devran'ı altüst etmiş olmanın gururunu yaşarken Devran büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
Bir kez daha babası tarafından ihanete uğrayan Devran, İmre'ye de güvenmediğini onun yüzüne vuruyor.
Bunun üzerine İmre, İskender'den hesap sorarken Devran’ın intikam planı yeni bölüme olan merakı iyice arttırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda: Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!