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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:43
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 23. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran ve İmre arasında esen soğuk rüzgar dikkat çekerken İskender, Karahan ile karşı karşıya geliyor.

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        Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak uyandırırken Karahan’ın İmre’ye olan ilgisi dikkat çekiyor.

        İskender ve Devran’ın kozlarını paylaştığı tanıtımda Devran’ın, "Silah kullanmayacağıma dair söz verdim ama kimse ölmeyecek demedim" sözleri akılları karıştırırken İmre ve Devran’ın neler yaşayacağı yeni bölüme dair merakı gitgide artırıyor.

        Senaryosun; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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