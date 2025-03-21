'Deha'nın 25'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 25'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 25'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.
İşte 'Deha'nın 25. Bölüm 2. Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre’nin intikam için nişanlandığını söylerken İmre, tüm kapıları kapatıyor.
Karahan ve Devran arasında savaşın başladığının sinyallerinin verildiği tanıtımda İskender, Aysel’in peşini bırakmıyor.
Cesur’un nefes kesen kavgasının gizemi merak konusu olurken tanıtıma Karahan’ın Devran’a silah doğrulttuğu anlar damgasını vuruyor.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!