Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha'nın afişi paylaşıldı

        'Deha'nın afişi paylaşıldı

        SHOW TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Deha' çok yakında izleyicilerle buluşacak. İlk tanıtımlarıyla çok konuşulan dizinin afişi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babana bile güvenme"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın SHOW TV’de izleyicileriyle buluşmasına çok az kaldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden büyük merakla beklenen dizinin Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in yer aldığı afişi yayınlandı.

        ‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

        Ekran başına kilitleyecek
        Ekran başına kilitleyecek Haberi Görüntüle

        Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan ‘Deha’ çok yakında SHOW TV’de...

        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha
        #Aras Bulut İyinemli
        #Uğur Polat
        #Taner Ölmez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İsrail BM okulunu vurdu
        İsrail BM okulunu vurdu
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!