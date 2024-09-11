'Deha'nın afişi paylaşıldı

Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın SHOW TV’de izleyicileriyle buluşmasına çok az kaldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden büyük merakla beklenen dizinin Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in yer aldığı afişi yayınlandı.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.