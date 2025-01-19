'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 16'ıncı bölümünden merak uyandıran yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu. Tanıtımın finalinde; İmre'nin Devran'a Esme ile yurt dışına ne zaman gideceklerini sormasının ardından Devran'ın; "Yakında uzun bir yolculuğa çıkacağım" cevabı yeni bölüme dair merakı artırıyor

Habertürk Giriş: 19.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:40 facebook

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