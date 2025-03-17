'Deha'nın yeni bölümünde Devran, İskender'i oyuna getirdi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yine yüksek yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin 24'üncü bölümünde Devran, İskender’in elinden her şeyi alabilmek için dört koldan harekete geçti. Farklı planlarla İskender’in elinden oteli ve annesinin evini alan Devran’ı bölümün sonunda büyük bir sürpriz bekliyordu. Devran, Kuduz’un hayatta kaldığını tahmin ederken İmre’yi Karahan’ın kolunda görünce büyük bir şok yaşadı. Yeni bölümde Devran, İmre ve Karahan üçgeninde neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın güçlü oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan'dan oluşuyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

'DEHA’NIN 24'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde İskender’in oyununu tahmin eden Devran, kendisini Karahan’dan kurtarırken onun önüne yem olarak Kuduz’u attı. Karahan, Kuduz’un gırtlağına sarılsa da tam ölmek üzereyken onu bıraktı. Aslında gerçek suçlunun o olmadığını anladığını açıklayan Karahan, Devran’a karşı tüm önlemlerini aldı. Devran ise İskender’in hamlelerini önden tahmin ettiğini kendisine söylerken onu bir kez daha ciddi şekilde uyardı.

Karahan, Kuduz’u bıraktı;

Karahan, Devran’la iş birliğine devam ederken bir yandan da tüm odağını İmre’ye çevirdi. İmre, Devran’ın ameliyatı için Karahan’dan para alınca ona karşı borçlandı. İmre ise bütün bu yaşananların arasında Devran’dan hamile olduğunu öğrendi.

Karahan, İmre’ye buluşma teklifinde bulundu. İmre mecburiyetten onun teklifini kabul edip onunla görüşmeye gitti. Karahan bu görüşmede İmre’den daha da çok etkilenip sonrasında ona evlenme teklifinde bulundu. İmre hamile olduğunu Devran’la paylaşmak isterken Devran ona karşı tüm kapılarını kapattığını bir kez daha onun yüzüne vurdu. Devran’ın yaşattığı hayal kırıklığıyla ne yapacağını bilemeyen İmre ise Devran’a inat olsun diye Karahan’ın evlilik teklifini kabul etti.