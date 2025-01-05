SHOW TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Deha'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. 15. bölümde heyecan ve merak dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Deha 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...