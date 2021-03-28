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Nişan masrafı vahşeti! İki kardeş kan dondurdu: Damadın ağabeyinin boğazını kestiler

Şırnak'ta yaşayan TIR sürücüsü Hacı Egül'ün (34) kardeşi bir süre önce Antalya'da yaşayan uzaktan da akrabası olan genç kız ile nişanlandı. Çift anlaşamayıp, ayrılınca yapılan masrafların karşılanması ve takılan altınların geri verilmesi için iki aile arasında tartışma başladı. Geçen cuma günü genç kızın kardeşleri damat adayının ağabeyi ile Adana'da bir araya gelip yine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, iki kardeş Hacı Ergül'ün boğazını kesip, kaçtı. Dehşet anları ise, olayı gören bir vatandaş tarafından görüntülendi

DEHŞET ANI! Son dakika: Nişan masrafı vahşeti! Damadın ağabeyinin boğazını kestiler
Nişan masrafı vahşeti! İki kardeş kan dondurdu
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İHA

Adana'da nişandaki takıların ve masrafların geri verilmesi için tartıştığı kişinin boğazını keserek öldüren iki kardeş otoyolda yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Damat adayının ağabeyi olan TIR sürücüsünün ölüm anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 26 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak’ta yaşayan TIR sürücüsü Hacı Egül’ün (34) kardeşi Mehmet Egül (27) bir süre önce Antalya’da yaşayan uzaktan da akrabası olan Filiz Geylani (22) ile nişanlandı. Nişan sırasında erkek tarafı altın takıp, nişan töreni için de masraf yaptı. Ancak çiftler anlaşamayınca ayrıldı.

NİŞAN MASRAFLARI İÇİN TARTIŞMA BAŞLADI

Ayrılma kararının ardından iki aile arasında yapılan masrafların karşılanması ve takılan altınların geri verilmesi için tartışma başladı. Olay günü de Mehmet Egül’ün ağabeyi Hacı Egül ile Filiz Geylani’nin ağabeyi Yakup Geylani telefonda görüşerek akraba olduklarını nişan masraflarının ve altınların geri verilmesini istedi. Bunun üzerine iki şahıs telefonda tartıştı. Geylani, Egül’ün nerede olduğunu sorup yüz yüze konuşma isteğinde bulundu. Egül’de Irak’tan Gaziantep’e tır ile mal getirdiğini Adana’da görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine Yakup Geylani yanına kardeşi Ferhat Geylani (20) ile birlikte Antalya'dan, Adana Organize Saniye Bölgesine geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Genç kızın ağabeyi Yakup Geylani, Hacı Egül'e "Akrabayız bir orta yol bulalım konuşalım" dedi. Hacı Egül bunun üzerine altınların geri verilmesini ve masrafların karşılanmasını istedi. Ancak tartışma çıkınca Egül, bir elinde bıçak bir elinde demir sopa ile Geylani'ye saldırdı. Geylani'nin kafasına demir sopa ile vurup yüzünü de bıçakla kesti. Bunun üzerine kavgaya kardeş Ferhat Geylani'de katıldı. Yakup Geylani yanındaki bıçakla Egül'ü karnından ve boğazından bıçakladı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Egül yere yığılıp kaldı. İki kardeş Egül'ün başında biraz bekledikten sonra olay yerinden araçla ayrıldı. Egül'ün ise kesilen boğazından tutup hayatta kalmaya çalıştı. Ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Bu anlar ise olayı gören bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS, 20 DAKİKADA YAKALADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların otoyoldan kaçma ihtimaline karşı hemen harekete geçti. Dedektifleri otoyolun bütün çıkışlarını kapatıp zanlıların da Mersin istikametine doğru gittiklerini tespit etti. Polis zanlılara Mersin otoyolunda yetişti. Ancak zanlılar, polisin "dur" ihtarına karşı durmayıp devam etti. Bunun üzerine havaya uyarı atışı yapan polis cinayetten sadece 20 dakika sonra zanlı kardeşleri yakaladı.

SALDIRINCA BIÇAKLA RASTGELE KENDİNİ SAVUNMUŞ

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar, Egül'ün kardeşiyle kız kardeşlerinin nişanlandığını ancak bir süre sonra ayrıldıklarını nişanda takılan altın ve yapılan masraflardan dolayı sürekli tartışma çıktığını olay günü de Egül ile konuşmak için geldiklerini ancak onun direkt saldırdığını anlattı. Yakup Geylani'nin de yaralanınca rastgele bıçak salladığını kendisini koruduğunu Egül yaralanınca olay yerinden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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