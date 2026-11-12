Dehşet! Motosikletle kamyona çarptı!
Antalya'da kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Dehşet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Antalya’nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.’nın kullandığı kamyon ile Emre K. idaresindeki motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.
Olayın 11 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen 112 Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsü Emre K.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen genç motosiklet sürücüsü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki sokak keşiminde motosikletin karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın ardından aracından inen kamyon sürücüsünün yerde yatan genci görünce elini başına götürerek yaşadığı üzüntü görüldü.