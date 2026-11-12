Dehşet! Motosikletle kamyona çarptı!

İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi

İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin can verdiği faciada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıkt... Daha Fazla Göster İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin can verdiği faciada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı (İHA) Daha Az Göster