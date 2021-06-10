Kocasını ve görümcesini başından vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'de bir kadın, kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdü.

Korkunç olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri Köyü'nde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. ve görümcesi Ela U.'yu silahla başlarından vurdu. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu göz altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.