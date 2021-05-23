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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Genç adın ikinci kattan düştü! Sevgilisi atmış olabilir
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Korkunç iddia! Sevgililerin kavgası kötü bitti

Son dakika dehşet haberleri... Antalya'da S.N.G. ile erkek arkadaşı A.S.D.'nin kavgası kötü bitti. Sevgililerin kavgasında genç kız, 2'inci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan S.N.G. kendisini erkek arkadaşı A.S.D.'nin attığını iddia etti. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan A.S.D. ise kız arkadaşını, cep bankacılık hesabından parasını çalmakla suçladı, kavga sırasında pencereden atladığını öne sürdü

KORKUNÇ! Son dakika: Genç adın ikinci kattan düştü! Sevgilisi atmış olabilir
Korkunç iddia! Sevgililerin kavgası kötü bitti
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DHA

Antalya'da S.N.G. (24),erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Tedavi altına alınan S.N.G. kendisini erkek arkadaşı A.S.D.'nin attığını iddia etti

Korkunç olay, sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. S.N.G, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı A.S.D.'nin yaşadığı eve geldi. Burada S.N.G. ve A.S.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.S.D. aldığı darbelerden yaralandı. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında S.N.G, apartmanın girişinde park halindeki A.S.D.'ye ait 07 TED 11 plakalı lüks otomobilin üzerine düştü.

'BENİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI'

Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen S.N.G.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kanlar içindeki S.N.G.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, erkek arkadaşı A.S.D.'yi ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşı A.S.D.'nin pencereden attığını iddia eden S.N.G., "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı" dedi.

'HESABINDAN PARASINI ÇALMAKLA SUÇLADI'

Kaldırıldığı hastanede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan A.S.D. ise kız arkadaşı S.N.G ile yaklaşık 10 aydır birlikte olduklarını söyledi. Kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılması sonrası yanına geldiğini belirten A.S.D., "Yanımda kaldığı süre içinde cep bankacılık hesabımda bulunan 4 bin 250 lirayı kendi hesabına aktarmış. Kendisinden gidip, şikayetçi oldum. Sabah 05.00 sıralarında yine geldi. Aramızda tartışma çıktı. Bana vurmaya başladı. Daha sonra pencereye çıkıp, kendini aşağıya bıraktı" diye konuştu.

Aynı binada oturan komşuları ise iki sevgilinin saat 04.45 sıralarında birlikte binaya girdiklerini, girişte genç kızın daireye çıkmak istememesine rağmen erkek arkadaşının çekiştirerek üst kattaki daireye çıkardığını, daire içerisinden kavga seslerinin geldiğini, genç kızın pencereden bağırarak yardım istediğini ve bir süre sonra park halinde bulunan aracın üzerine sırt üstü düştüğünü gördüklerini söyledi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret' suçlarından kaydı olan A.S.D. ile 'dolandırıcılık, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan S.N.G hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.'nin işlemleri tamamlandı. S.N.G.'nin kendisini attığını öne sürdüğü A.S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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