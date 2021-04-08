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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Ölü bulunmuştu, katil torun çıktı!
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Konya'da evinde ölü bulunan yaşlı adamanı katili torunu çıktı

Konya'da, 76 yaşındaki Ahmet K., 25 Şubat'ta evinde ölü olarak bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çalışmayla olayı aydınlattı. Polis, yaptığı incelemelerin ardından olaydan yaklaşık iki buçuk ay sonra torun M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden torunun, kendisine küfrettiği için dedesini boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi

DEHŞET! Son dakika: Ölü bulunmuştu, katil torun çıktı!
Ölü bulunmuştu, katil torun çıktı!
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AA

Konya'da, evinde ölü bulunan Ahmet K.'nin (76) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayı aydınlatan polis, şüpheli torun M.K.'yi gözaltına aldı

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, 25 Ocak'ta Sarayönü ilçesine bağlı İnli Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Ahmet K.'nin (76) boynunda kırıklar olduğunu tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, anne ve babasını kaybettikten sonra bir süre dedesi Ahmet K.'nin yanında yaşayan M.K. üzerinde yoğunlaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan otopside Ahmet K'nin tırnaklarından alınan doku örneklerinin torunu M.K.'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli M.K.'yi Konya'da gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.K.'nin polisteki ifadesinde olay günü hastanede yatan babaannesinin durumunu öğrenmek amacıyla dedesinin evine gittiğini, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, kendisine küfrettiği için dedesini iterek yere düşürdüğünü, ardından da boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Annesini ve babasını kaybeden zanlının, bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullandığı ve dedesi Ahmet K. ile sık sık tartıştığı öne sürüldü.

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