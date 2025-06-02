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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşete düşüren görüntü! Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!

        İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda Selami Yılmaz adlı kişi, kendisini takip eden bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz hayatını kaybederken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:51
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        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
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        Esenler'de, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

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