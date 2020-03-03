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Deichmann saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Deichmann 2020 çalışma saatleri

Ayakkabı perakende zinciri Deichmann'ın çalışma saatleri araştırılıyor. Peki Deichmann şubeleri, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Deichmann çalışma saatleri...

Deichmann çalışma saatleri 2020

Pek çok tüketici ayakkabı perakende zinciri Deichmann şubelerinin çalışma günleri ve saatlerini araştırıyor...

DEICHMANN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Deichmann şubeleri AVM'ler ve AVM dışında olmak üzere iki farklı noktada hizmet verse de, mesai saatleri benzerlik gösteriyor. Türkiye'deki tüm Deichmann şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 22.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Deichmann şubeleri, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da ayakkabı tutkunlarını ağırlıyor.

DEICHMANN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Deichmann Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Caddesi No:3 Golden Plaza K:6 34731 Şişli/İstanbul adresinde bulunuyor. Deichmann Genel Müdürlüğüne 0212 373 70 00 numaralı telefon, 0212 233 13 56 faks ve service-tr@deichmann.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. 

Deichmann müşteri hizmetlerine ulaşmak istiyorsanız,  0850 200 0450 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

 

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