Delikanlı dizisi ne zaman başlayacak? Delikanlı dizisinin konusu ne?
Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın, başrolünü Mert Ramazan Demir'in üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Merakla beklenen dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Delikanlı dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...
DELİKANLI DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği proje, yakında ekranlarda seyirciyle buluşacak.
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU
İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.