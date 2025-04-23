DEM Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı

23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP kurmayları ile sohbet etti
TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve DEM Partili milletvekilleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
DERVİŞOĞLU, ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUNU SORDU
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 yıl sonra TBMM resepsiyonuna katıldı.
23 Nisan etkinliğine Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bir süre sohbet etti. İki lider Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu konuştu.
BABACAN VE MHP KURMAYLARIYLA SOHBET ETTİ
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP'nin kurmaylarıyla sohbet etti.