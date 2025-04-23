DEM Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı

23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP kurmayları ile sohbet etti

Ajanslar Giriş: 23.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:40 facebook

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