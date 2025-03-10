DEM Parti'den DEVA Partisine ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Babacan ve Hatimoğulları açıklamalarda bulundu. Babacan görüşmeye ilişkin "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin meclisin açıldığı gün başlattığı süreçten bugüne kadar meydana gelen gelişmeleri şöyle bir masaya yatırdık. Gerçekten Türkiye'de şu anda devam etmekte olan barış süreci silahların bırakılması terörsüz bir Türkiye hedefi gerçekten son derece kıymetlidir. Evet, zordur. Kimse bu çözümü size altın tepside sunmaz. İlmek ilmek örmek gerektiren bir süreçtir. Ama biz Deva Partisi olarak küçük bir ihtimal, yüzde 5 bile çözüm ihtimali olsa biz o bir ihtimale bile gideriz, destekleriz diye zaten ilk günden anlatmıştık. Barış için öncelikle bir yol haritası lazım. Bu yol haritasını henüz görebilmiş değiliz. Barış için kararlılık lazım. Bu kararlılık acaba iktidarda gerçekten var mı? İktidarın her iki ortağında da var mı? Bunu da görebilmiş değiliz. Fakat Sayın Erdoğan'ın bu konuda tam olarak nerede durduğunu görmüyoruz. Sağlam bir siyasi irade ortaya koyduğuna da bugüne kadar şahit olmadık. Kararlılık olmayınca, yol haritası olmayınca, siyasi irade olmayınca da biz bu süreci baştan da yine ifade ettiğimiz gibi ihtiyatlı bir iyimserlikle izliyoruz. Terörün sona ermesi önemlidir. Ancak terör herhangi bir ülkenin sadece kendi hudutları içerisinde halledilebilecek bir konu da değildir. Terörün sınırları aşan boyutları da vardır" dedi.

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"KİME NE DÜŞÜYORSA GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ ÇAĞRISINI YAPIYORUZ"

Hatimoğulları da önemli bir sürecin yürüdüğünü söyleyerek, "Türkiye'de 85 milyonu ilgilendiren, 85 milyon insanın demokratik bir zeminde eşitçe, kardeşçe yaşamasını öngören bir çağrı yapıldı. Çok önemli bir tartışma yürüttük. Sayın Babacan ve ekibinin geçmişten kalan tecrübelerinden de yararlandık. Süreci doğru anlamak, doğru tartışmak çok önemlidir. 50 yıldır bu ülkede süren çatışma ve şiddet ortamını sonlandıracak artık hak arama mücadelesini demokratik bir zeminde yürütecek bir çağrı yapıldı. Bu çağrı kime yapılmışsa gereklerini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Çağrı artık somut adımlara, somut bir üretime dönmelidir. Bunun için bu çağrının toplum tarafından sahiplenmesi gerekiyor. Sadece iktidarların inisiyatifine kalan ve sürece yayılan bu çağrılar geçmişte de yapıldı. Bunu uzatılmadan artık kime ne düşüyorsa gereklerini yerine getirmesi çağrısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.