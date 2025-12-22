DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre Özgür Özel, görüşmede, bugüne kadar Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaşanan süreç ile bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.

Özel, eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü söylemleri kınadığını belirterek, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde, Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden, stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

"HEM TERÖRSÜZ HEM DEMOKRATİK TÜRKİYE HEDEFİ"

Özel, bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacağını hatırlatarak, "Partimizi de orada yine Grup Başkanvekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem 'Terörsüz Türkiye' hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum" dedi.