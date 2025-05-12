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        Haberler Gündem Güncel DEM Parti Tuncer Bakırhan açıklama: Umarım süreci barışla taçlandırırız | Son dakika haberleri

        DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun

        Terör örgütü PKK'nın, fesih kararı almasının ardından açıklamada bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye'ye hayırlı olsun, artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı" dedi. İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise "Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:08
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        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK'nın "Çalışmaları sonlandırdık" açıklamasının ardından açıklamada bulundu.

        "UMARIM SÜRECİ BARIŞLA TAÇLANDIRIRIZ"

        Bakırhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun, artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız. Hepinize selam, saygı ve sevdiler" dedi.

        BULDAN: HAYIRLARA VESİLE OLSUN

        İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise "Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun" açıklamasında bulundu.

        TEMELLİ VE OLUÇ'TAN AÇIKLAMA

        DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ve Sezai Temelli MYK Toplantısı öncesi genel merkez önünde açıklamada bulundu.

        MYK Toplantısı ardından konuya ilişkin açıklama geleceğini belirten DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli, "Kararlar geldi, şimdi MYK’ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK’dan bir açıklama gelecek" dedi.

        DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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