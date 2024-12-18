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        DEM Partili Doğan'a Kürtçe selam izni

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu'ndan dün akşam düzenlene oturumda DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'a Kürtçe selamlama yapması için izin verdi. Doğan bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Kürtçe selamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:24
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        DEM Partili Doğan'a Kürtçe selam izni
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        Milliyetçi Hareket Partili (MHP) TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu'ndan dün akşam düzenlene oturumda DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'a Kürtçe selamlama yapması için izin verdi. Doğan bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Kürtçe selamladı.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

        TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlık ettiği oturumda, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan konuşma yapmadan önce Adan'a yönelerek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi? 'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" diye sordu.

        Adan bunun üzerine Adan'a "Deyin deyin" yanıtını verdi. Doğan da Türkçe 'Hoş geldiniz' anlamına gelen Kürtçe ifadeyle konuşmasına başladı. Doğan’ın sözleri, Meclis tutanaklarına "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" şeklinde aktarıldı.

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