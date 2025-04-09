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        Haberler Gündem 'Demek herkes beni arıyor’ paylaşımı yapmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

        'Demek herkes beni arıyor’ paylaşımı yapmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

        Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve lüks bir otomobille birlikte 'Demek herkes beni arıyor, bu gece şehre inecem' sözüyle kolluk kuvvetlerine gönderme yapan firari 3 arkadaş, polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:00
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        'Demek herkes beni arıyor' paylaşımı yapmışlardı! Yakalandılar
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri, 'hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama', 'tehdit', 'bina içinden hırsızlık' suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Miran Uykur, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emir Karakaya ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Mahsur Salçın, kiraladıkları lüks otomobille gezerken, sosyal medya paylaşımı ile kolluk kuvvetlerine gönderme yaptı. 3 firari, Zeyniler köyü yolunda park halindeki lüks otomobille, 'Demek herkes beni arıyor, bu gece şehre inecem' sözlerinin olduğu sesli paylaşımı sosyal medyadan yayımladı.

        3 FİRARİ POLİSİN TAKİSİ SONUCU YAKALANDI

        Polis ekipleri, firarilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 firari 15.30 sıralarında Fethiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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