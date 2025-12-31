Habertürk
        Demet Akalın: Fatih ile iyi ki barışmışız

        Demet Akalın: Fatih ile iyi ki barışmışız

        Uludağ'da görüntülenen Demet Akalın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek ile ilgili; "Çok üzülüyorum. İyi ki rahatsızlanmadan önce barışmışız" dedi

        Giriş: 31.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 31.12.2025 - 17:32
        "Barış dolu bir yıl olsun"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akalın, 2026'yı Uludağ'da karşılayacak. Sefo ile düet yaptığı 'Yerinde Dur' şarkısı hakkında konuşan Akalın; "2025 güzeldi, şarkımız patladı. Sefo'ya 'ikinci Demet ablayı yap' diyorum. Benim için önemli olan 7'den 70'e herkesin şarkımızı söylemesiydi. İnşallah bu sene de güzel geçer" dedi.

        İrem Derici ile aralarında buzları eriten Demet Akalın; "İrem'e ben küs değildim. O kendi kendine bir tribe girmişti. Küslük çok kötü bir şey. Berkay ile de barıştım" dedi.

        Ünlü şarkıcı, 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda olan Fatih Ürek ile ilgili de konuştu. Akalın; "Onunla da yazın barışmıştık, üstümde çok büyük bir üzüntü kalırdı. Durumu stabil. Dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Akalın, ayrıca; "Ülkemiz için barış dolu bir yıl olsun" dedi.

