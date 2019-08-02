Yaz sezonunu yoğun konser programları ile geçiren ve uzun süredir hazırlandığı Harbiye Açıkhava konseri için İstanbul'a gelen ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde bir arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve görüntülenen Akalın'ın makyajsız ve doğal hali dikkatlerden kaçmadı.

Alışveriş merkezinin içerisindeki turunun ardından dünyaca ünlü markaların mağazalarını da gezen ünlü sanatçı, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.