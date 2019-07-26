Demet Akalın: Ben daha 35 yaşına bile girmedim, yaşım sürekli 33 - Magazin haberleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının sizin yaşınız kaç sorusuna ise, “Ben daha 35 yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli 33, kırk hiç değilim” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

Akalın'ın söylediği hareketli şarkılarla sevenleri bir an olsun yerinde durmadı.