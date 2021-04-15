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Demet Akalın'ın türbe ziyareti

Şarkıcı Demet Akalın, Ramazan'ın ilk günü Esra Balamir ve bir arkadaşıyla birlikte Sultan Baba Türbesi'ne gitti. Akalın, ziyaretini gerçekleştirdikten sonra o anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı

Demet Akalın'ın türbe ziyareti - Magazin haberleri
Demet Akalın'ın türbe ziyareti
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HABERTURK.COM

Popçu Demet Akalın, Ramazan'ın ilk günü dolayısıyla türbe ziyaretinde bulundu. Sultan Baba Türbesi'ne giden Akalın'a bir süre küs kaldığı ve geçtiğimiz günlerde barıştığı Esra Balamir ve bir arkadaşı eşlik etti.

48 yaşındaki şarkıcı, o anları Instagram hesabından yayınladı. Demet Akalın'ın fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"BENİM İÇİN ÇOK UĞURLU BİR YER"

Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda, "Sultan Baba Türbesi benim için çok uğurlu bir yer var. Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım" demişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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