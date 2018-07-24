Demet Akalın ve Gülben Ergen, Bodrum'da pişti oldu

Aralarından su sızmayan şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlıklarına nokta koymuştu. Gümüşlük’te bulunan bir restorana önce Demet Akalın eşi ve kızıyla geldi. Akalın’dan 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi ile gelerek Akalın’ın hemen arka masasına oturdu