Demet Akbağ: "Hasret giderdik"
Tarkan'ı, ünlü oyuncu Demet Akbağ kuliste ziyaret etti. Akbağ, o anları; "Konser öncesi azıcık da olsa hasret giderdik" notuyla paylaştı
Giriş: 03.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:18
Tarkan, İstanbul'da verdiği konserler kapsamında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Demet Akbağ, Tarkan'ı konser öncesinde kulisinde ziyaret etti. Akbağ, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Konser öncesi azıcık da olsa hasret giderdik" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ